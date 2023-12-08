Приобретёте уверенность в себе, станете решительней и сможете легче достигать своих целей, станете добиваться результата
Избавитесь от страхов и внутреннего напряжения, блоков и комплексов в Вашем подсознании
Проработаете денежные установки, которые мешали зарабатывать больше и выйдите на новый уровень дохода
Построите крепкие отношения, разрешите имеющиеся конфликты и сможете выйти на новый уровень общения с близкими
сертифицированный специалист холистической терапии сознания, специалист American Academy of Hypnosis, Эксперт Holistic Mind therapy.
Моя авторская программа «New Life» гарантированно поможет решить Ваши проблемы: неуверенность, страх, отсутствие веры в себя, депрессию, финансовую нестабильность, бедность, отсутствие счастливых отношений, прокрастинацию…
Холистическая терапия сознания – это самые передовые и многократно проверенные эффективные методики изменения Ваших установок, внутренних программ и шаблонов поведения, ограничений и страхов. Вы сможете изменить отношение к себе и окружающему миру, изменить Ваше отношение к жизни.
В своей работе я использую методики, которые дают быстрый реальный результат.
Достижение четко поставленных личных и профессиональных целей. Сконцентрированность на конкретной проблеме и поиске индивидуальных решений.
Работа с бессознательными негативными программами с помощью принципов психосоматической коррекции.
Мягкое экологичное и неприказное внушение через образы, возникающие в воображении клиента. Работа с ограничивающими убеждениями и страхами через метафоры.
Создание целостного человека исключение вредоносных программ.
Избавление от болезней, зависимостей.
Исцеление снятие блоков соединение с внутренним источником энергии.
Жизнь проходит в постоянном стрессе, из-за чего вы не можете сконцентрироваться на важных делах.
Чувство беспомощности, вины и обиды на себя съедает вас изнутри.
Денег стало хватать только на бытовые нужды. На этой почве участились конфликты в семье.
Ваше внутреннее состояние начинает отображаться на здоровье.
Лень бессилие и апатия стали для вас привычным делом.
Надеетесь встретить того, кто не будет кормить туманными обещаниями, а конкретно скажет, как изменить жизнь к лучшему.
Преодолеть страхи, комплексы и сдерживающие убеждения, на чем бы они ни были сосредоточены.
Сломать шаблоны, блоки, иллюзии навязанные родителями, школой, обществом и мешающие идти к своей цели.
Унять горе, обиду гнев, вырваться из депрессии, отпустить негативные эмоции, разрушающие вас изнутри.
Вернуть себе былую силу, наглость и уверенность в себе.
Улучшить свое финансовое положение. Почувствовать себя действительно свободным и начать жить по своему собственному сценарию.
Получать радость и удовлетворение от каждого прожитого дня.
Я свяжусь с Вами по указанным данным для уточнения даты и времени проведения бесплатной консультации
Проводится онлайн в Telegram, Skype или WhatsApp.
После согласования деталей на консультации мной составляется договор в двух экземплярах и подписывается каждой из сторон. Производите оплату удобным для вас способом
Программа позволяет устранить все блоки и ограничения за один или несколько терапевтических сеансов.
Длительность 1-2 часа.
Количество необходимых сеансов утверждается индивидуально.
Работа осуществляется до результата.
8 недель — гарантированный срок достижения результата, прописанного в договоре, сопровождения и поддержки с коррекцией.
Я знаю боль, разочарования и страхи, когда руки опускаются, надежда тает, силы уходят
Много лет я искал инструменты, нашёл самые эффективные из них и овладел ими в совершенстве
Я избавился от эмоциональных блоков, негативных программ и страхов
Стану Вашим проводником, но этот путь Вам придется пройти самостоятельно. За Вас это не сделает никто
После получения заявки, я свяжусь с Вами в течение 15 минут и отвечу на ваши вопросы. Вы на правильном пути!