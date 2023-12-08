Холистическая терапия сознания – это самые передовые и многократно проверенные эффективные методики изменения Ваших установок, внутренних программ и шаблонов поведения, ограничений и страхов. Вы сможете изменить отношение к себе и окружающему миру, изменить Ваше отношение к жизни.

В своей работе я использую методики, которые дают быстрый реальный результат.