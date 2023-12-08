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Откройте новые возможности для прорыва в различных сферах Вашей жизни

Гарантированный результат за 8 недель по авторской программе

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

После программы вы получите:

Личностный
рост

Приобретёте уверенность в себе, станете решительней и сможете легче достигать своих целей, станете добиваться результата

Гармония
и спокойствие

Избавитесь от страхов и внутреннего напряжения, блоков и комплексов в Вашем подсознании

Финансовое благополучие

Проработаете денежные установки, которые мешали зарабатывать больше и выйдите на новый уровень дохода

Счастливые
отношения

Построите крепкие отношения, разрешите имеющиеся конфликты и сможете выйти на новый уровень общения с близкими

Знаю, как помочь достигнуть ваших целей

Я, Николай Грянко

сертифицированный специалист холистической терапии сознания, специалист American Academy of Hypnosis, Эксперт Holistic Mind therapy.

Моя авторская программа «New Life» гарантированно поможет решить Ваши проблемы: неуверенность, страх, отсутствие веры в себя, депрессию, финансовую нестабильность, бедность, отсутствие счастливых отношений, прокрастинацию…

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Многие люди уже изменили свою жизнь

758
человек снова обрели гармонию и счастье
137
завели или вернулись в семью
600
млн. рублей увеличение дохода моих клиентов
98
моих клиентов рекомендуют меня близким
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Как мы достигаем результата?

Секрет в холистической терапии

Холистическая терапия сознания – это самые передовые и многократно проверенные эффективные методики изменения Ваших установок, внутренних программ и шаблонов поведения, ограничений и страхов. Вы сможете изменить отношение к себе и окружающему миру, изменить Ваше отношение к жизни.

В своей работе я использую методики, которые дают быстрый реальный результат.

Наше с Вами взаимодействие происходит дистанционно on-line по Skype/Whats App. Это бережёт Ваше время, и позволяет Вам получить помощь, где бы Вы не находились.
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Мои методы и инструменты работы:

Коучинг

Достижение четко поставленных личных и профессиональных целей. Сконцентрированность на конкретной проблеме и поиске индивидуальных решений.

Психосоматика

Работа с бессознательными негативными программами с помощью принципов психосоматической коррекции.

Эриксоновский гипноз

Мягкое экологичное и неприказное внушение через образы, возникающие в воображении клиента. Работа с ограничивающими убеждениями и страхами через метафоры.

Холистическая
терапия сознания

Создание целостного человека исключение вредоносных программ.

Метод на основе Новой Германской Медицины

Избавление от болезней, зависимостей.

Метод основанный
на Квантовой Физике

Исцеление снятие блоков соединение с внутренним источником энергии.

Вам подойдет эта программа, если вы:

Чувствуете, что не живете, а существуете

Жизнь проходит в постоянном стрессе, из-за чего вы не можете сконцентрироваться на важных делах.

Понимаете, что так и не смогли реализовать свой потенциал

Чувство беспомощности, вины и обиды на себя съедает вас изнутри.

Работаете не покладая рук, но все равно прозябаете в нищете

Денег стало хватать только на бытовые нужды. На этой почве участились конфликты в семье.

Забыли что такое спокойствие и крепкий здоровый сон

Ваше внутреннее состояние начинает отображаться на здоровье.

Осознаете, что делаете все неправильно, но не можете понять, что именно

Лень бессилие и апатия стали для вас привычным делом.

Ищете ответы в книгах и тренингах различных «гуру», но так и не нашли ничего дельного

Надеетесь встретить того, кто не будет кормить туманными обещаниями, а конкретно скажет, как изменить жизнь к лучшему.

Благодаря моей программе вы сможете:

Преодолеть страхи, комплексы и сдерживающие убеждения, на чем бы они ни были сосредоточены.

Сломать шаблоны, блоки, иллюзии навязанные родителями, школой, обществом и мешающие идти к своей цели.

Унять горе, обиду гнев, вырваться из депрессии, отпустить негативные эмоции, разрушающие вас изнутри.

Вернуть себе былую силу, наглость и уверенность в себе.

Улучшить свое финансовое положение. Почувствовать себя действительно свободным и начать жить по своему собственному сценарию.

Получать радость и удовлетворение от каждого прожитого дня.

Что для этого необходимо?

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Я свяжусь с Вами по указанным данным для уточнения даты и времени проведения бесплатной консультации

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Проводится онлайн в Telegram, Skype или WhatsApp.

Подпишите договор и произведите оплату

После согласования деталей на консультации мной составляется договор в двух экземплярах и подписывается каждой из сторон. Производите оплату удобным для вас способом

Измените свою жизнь с помощью авторской программы "new Life"

Программа позволяет устранить все блоки и ограничения за один или несколько терапевтических сеансов.
Длительность 1-2 часа.
Количество необходимых сеансов утверждается индивидуально.
Работа осуществляется до результата.
8 недельгарантированный срок достижения результата, прописанного в договоре, сопровождения и поддержки с коррекцией.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Почему я уверен, что у нас всё получится

Я был на вашем месте

Я знаю боль, разочарования и страхи, когда руки опускаются, надежда тает, силы уходят

Нашел решение

Много лет я искал инструменты, нашёл самые эффективные из них и овладел ими в совершенстве

Смог помочь себе

Я избавился от эмоциональных блоков, негативных программ и страхов

Помогу и вам!

Стану Вашим проводником, но этот путь Вам придется пройти самостоятельно. За Вас это не сделает никто

Измените свою жизнь сейчас

Бесплатная консультация

После получения заявки, я свяжусь с Вами в течение 15 минут и мы подробно всё обсудим. Вы на правильном пути!
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Бесплатная консультация

После получения заявки, я свяжусь с Вами в течение 15 минут и отвечу на ваши вопросы. Вы на правильном пути!

Нажимая кнопку, даю согласие на обработку своимх персональных данных